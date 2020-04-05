بعد فعلته غير الأخلاقية.. مانشستر سيتي يقرر معاقبة ووكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا رسميًا بشأن الأزمة التي افتعلها كايل ووكر لاعب الفريق خلال الساعات القليلة الماضية، والتي انتهك خلالها القواعد الحكومية بشأن فيروس كورونا.

وقام ووكر بإقامة حفلة غير أخلاقية في منزله، اخترق خلالها قواعد الصحة العامة، بالمسافة الاجتماعية والعزل الذاتي.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" إن ووكر سيواجه إجراءً تأديبيًا داخليًا بعد خرق القواعد الحكومية.

وأصدر سيتي بيانا نقلت تفاصيله صحيفة "مانشستر إيفنينج"، جاء فيه: "مانشستر سيتي على دراية بما تم تداوله في الصحف فيما يتعلق بالحياة الخاصة لكايل ووكر، وخرق الحظر وقواعد المسافة الاجتماعية".

وتابع البيان: "لاعبو كرة القدم قدوة، وقد حرصنا كفريق كرة قدم ونادِ على دعم الجهود المبذولة لهيئة الصحة العامة في مكافحة آثار فيروس كورونا".

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وأضاف: "ما فعله ووكر يتعارض بشكل مباشر مع هذه الجهود، نشعر بخيبة أمل لسماع تلك الادعاءات".

وأتم: "سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد اللاعب في الأيام المقبلة".

من جانبه، قام ووكر بتقديم اعتذارا عما بدر منه في تصريح نشرته صحيفة "ذا صن" قال فيه: "أريد أن أعتذر عما بدر مني خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف: "أتفهم أن موقفي كلاعب كرة قدم محترف يحملني مسؤولية كبيرة لكوني قدوة للآخرين".

وأتم: "أود أن أعتذر لعائلتي وأصدقائي والنادي والجمهور".