في بيان رسمي.. فيرونتينا يعلن تعافي لاعبيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي فيورنتينا الايطالي، اليوم الأحد، تعافي لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا.

واجتاح كوفيد 19 المعروف عالميا باسم فيروس كورونا العالم، ونتج عنه تعليق كافة الأنشطة الرياضية إلى جانب إيقاف الدوريات لأجل غير مسمى، وتعد إيطاليا من بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا من الوباء الذي تسبب في وفاة الآلاف.

وكان فيرونتينا قد أعلن في وقت سابق إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة الاختبارات الطبية لهم "إيجابية".

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وفي بيان رسمي، أعلن النادي الايطالي تعافي الثلاثي باتريك كوتروني، جيرمان بيزيلا ودوشان فلاهوفيتش من الفيروس.

وجاء في البيان: "يسعد نادي فيرونتينا، التأكيد على أن الاختبارات التي خضع لها ثلاثي الفريق أثبتت تعافيهم من الإصابة بكورونا، حيث جاءت الاختبارات سلبية".

وأضاف البيان: "نود أن نوجه الشكر للأطباء والممرضات والمستشفيات التي تواصل رعاية أولئك المرضى في هذا الوقت الصعب لإيطاليا والعالم بأسره".

جدير بالذكر أن الاتحاد الايطالي لكرة القدم سبق وأعلن قبل أيم قليلة، تأجيل مباريات الدوري لأجل غير مسمى.