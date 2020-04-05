محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نادي فيورنتينا الايطالي، اليوم الأحد، تعافي لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا.
واجتاح كوفيد 19 المعروف عالميا باسم فيروس كورونا العالم، ونتج عنه تعليق كافة الأنشطة الرياضية إلى جانب إيقاف الدوريات لأجل غير مسمى، وتعد إيطاليا من بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا من الوباء الذي تسبب في وفاة الآلاف.
وكان فيرونتينا قد أعلن في وقت سابق إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة الاختبارات الطبية لهم "إيجابية".
وفي بيان رسمي، أعلن النادي الايطالي تعافي الثلاثي باتريك كوتروني، جيرمان بيزيلا ودوشان فلاهوفيتش من الفيروس.
وجاء في البيان: "يسعد نادي فيرونتينا، التأكيد على أن الاختبارات التي خضع لها ثلاثي الفريق أثبتت تعافيهم من الإصابة بكورونا، حيث جاءت الاختبارات سلبية".
وأضاف البيان: "نود أن نوجه الشكر للأطباء والممرضات والمستشفيات التي تواصل رعاية أولئك المرضى في هذا الوقت الصعب لإيطاليا والعالم بأسره".
جدير بالذكر أن الاتحاد الايطالي لكرة القدم سبق وأعلن قبل أيم قليلة، تأجيل مباريات الدوري لأجل غير مسمى.
كانت هذه تفاصيل خبر في بيان رسمي.. فيرونتينا يعلن تعافي لاعبيه من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.