رفض مخطط الحكومة.. سيتي يحرج ليفربول ويعلن حماية موظفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن إدارة نادي مانشستر سيتي طمأنت موظفيها بشأن أزمة تخفيض الأجور وتسريح العاملين التي لجأت إليها كبار أندية أوروبا للتخفيف من المشكلة الاقتصادية التي نتجت عن فيروس كورونا.

واجتاح كوفيد 19 المعروف عالميا باسم فيروس كورونا العالم، ونتج عنه تعليق كافة الأنشطة الرياضية إلى جانب إيقاف الدوريات لأجل غير مسمى، ما نتج عنه معاناة الأندية من أزمة اقتصادية لتلجأ إلى خطة تخفيض الأجور.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن إدارة مان سيتي قامت بإرسال رسالة إلكترونية لموظفيها قبل عدة أيام، تفيد بأن النادي ملزم بحماية موظفيه دون النظر للدعم الحكومي ليصبح أول نادٍ إنجليزي يتخذ هذا القرار.

وأوضحت الصحيفة أن القرار تم اتخاذه من قبل عمر برادة، المدير المالي للنادي، بعد موافقة خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي.

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وقال متحدث باسم النادي: "بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأسبوع الماضي نؤكد أن مانشستر سيتي لن يلجأ لمخطط الحكومة في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف: "ما زلنا عازمين على حماية موظفينا وفي نفس الوقت نفعل ما بوسعنا لدعم مجتمعنا في هذا الوقت".

ويأتي قرار سيتي، بعد إعلان كل من ليفربول وتوتنهام بتسريح عدد كبير من موطفي النادي (حوالي 60 %) مع توجيههم الدعم الحكومي.

جدير بالذكر الحكومة البريطانية قد أعلنت عن مخطط "الاحتفاظ بالوظائف" لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، ويقتضي هذا المخطط على دفع المؤسسات الكبرى جزءا من رواتب موظفيها المسرحين، فيما تتحمل الحكومة الجزء المتبقي.