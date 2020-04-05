"لجان إلكترونية أشعلتها".. ميدو يعلق على رحيل أحمد فتحي عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

قال أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الأسبق إن مفاوضات النادي الأهلي مع نجمه أحمد فتحي شهدت اخطاءً عديدة، أبرزها خروج أسرارها على الملأ، وتدخل ما وصفه بـ "لجان إلكترونية" أشعلت المفاوضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد ميدو خلال تواجده بصحبة حازم إمام في برنامج "نجوم الفانتازي" على أن الأهلي كان يجب أن يبدأ مرحلة المفاوضات مع فتحي في وقت مبكر، وليس قبل انتهاء تعاقد اللاعب بشهور قليلة.