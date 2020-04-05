بسبب اقتراح التخفيض.. روني يهاجم الحكومة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

هاجم واين روني أسطورة مانشستر يونايتد السابق، الحكومة الإنجليزية ورابطة الدوري الإنجليزي بسبب الاقتراح حول تخفيض 30% من أجور اللاعبين.

لاعب ديربي كاونتي الحالي ونجم المنتخب الإنجليزي السابق، كتب في عمود له عبر صحيفة "تايمز" والتي نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية :"سأكون فخورًا إذا قامت الحكومة بالاتصال بي لدعم الممرضات سواء كان من الناحية المالية أو شراء أجهزة طبية".

وتابع :"سأكون فخورًا بذلك لأنني سأعرف الأموال أين ذهبت، لكن على الفور تمت المطالبة بتخفيض الرواتب في جميع المجالات إلى 30% ومن بينهم اللاعبين.. لماذا أصبحوا لاعبو الكرة كبش فداء؟".

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وواصل روني هجومه :"ما تحدث عنه وزير الصحة مات هانكوك عار بعدما طالب بتخفيض أجور اللاعبين، لماذا يفكر في لاعبي كرة القدم، هل يشعر باليأس في عدم تصرف حكومته مع وباء فيروس كورونا؟".

وأكمل :"الأمر يُعد غريبًا بالنسبة لي، يبدو أن الأمر كما أنه عار على اللاعبين لإجبارهم على ذلك".

وتعاني بريطانيا من وباء فيروس كورونا الأمر الذي جعل الاتحاد الإنجليزي يوقف جميع مسابقاته المحلية إلى أجل غير مسمى.

وكان هناك أمس السبت اجتماع جمع بين إدارة بريميرليج ومدربين الأندية وقادة الفرق للتواصل حول خفض الرواتب إلا أن هذا الاجتماع لم يثمر عن أي جديد (طالع التفاصيل).