500 ألف وحدة طبية.. بيراميدز يساهم في مكافحة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، إن النادي يدعم القطاع الطبي بمصر، من أجل مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد تحت عنوان "بيراميدز معاك"، بالمشاركة مع جمعية مصر الخير.

من أجل توجيه رسالة شكر ومشاركة لهذا القطاع الذي يقف على خط المواجهة الأول لمحاربة الفيروس بكل ما أوتي من قوة، دفاعا عن جميع طوائف الشعب المصري.

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وقال المدير التنفيذي لبيراميدز خلال كلمته المصورة عبر الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي: "إيمانا من نادي بيراميدز بدور وتأثير الرياضة في شعوب العالم، وإيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية والدور الريادي لقطاع الرياضة خاصة في الوقت الحالي، قررنا كإدارة ولاعبين وأجهزة فنية أن نشارك في دعم أبطالنا من الجيش الأبيض والأطقم الطبية بحوالي ٥٠٠ ألف وحدة طبية من المستلزمات التي يحتاجها القطاع الطبي في الفترة المقبلة في قنا والأقصر".

وأضاف قائلا:" نحن في نادي بيراميدز حريصين على المنافسة الشريفة مع الأندية والآن نحن أكثر حرصا على المنافسة الشريفة وقت المحن ونطالب الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية، أنها تكمل منظومة الدعم الرياضي حتى نواجه فيروس كورونا متمنين السلامة لكل شعب مصر".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق المباريات المحلية حتى الرابع عشر من أبريل الجاري.