مانشستر سيتي يتخذ إجراءات تأديبية ضد كايل ووكر

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على استيائه من أزمة لاعب الفريق كايل ووكر، بعد خرق قواعد الحكومة في العزل الصحي تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

وقام ووكر بإقامة حفلة غير أخلاقية بمنزله، اخترقت قواعد الصحة العامة التي تم إقرارها للوقاية من انتشار

المرض.

وأصدر مانشستر سيتي بيان رسمي أكد فيه أنه على علم بما تم تداوله في الصحف بشأن كايل ووكر، وخرق قواعد الصحة العامة، مشددا على أن اللاعبين قدوة والنادي ييحرص على

دعم الجهود المبذولة لهيئة الصحة العامة في مكافحة فيروس كورونا.

وتابع البيان أن ما فعله ووكر يتعارض مع تلك الجهود وهو ما يجعل النادي يشعر بخيبة أمل كبرى ويؤكد اتخاذه إجراءات تأديبية ضد اللاعب.

وكان ووكر تقدم بإعتذار لناديه وجماهيره وعائلته، مؤكدا أن موقفه كلاعب كرة مخترف يجعله يتحمل مسئولية كبيرة لكونه قدوة للآخرين.