أسطورة ليفربول السابق: الريدز لا يعتمد على محمد صلاح فقط

أكد جرايم سونيس أسطورة ليفربول السابق، أن الريدز يملك ثلاثي هجومي قوي مكون من محمد صلاح، وفيرمينو وساديو ماني.

وقلا سونيس في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية أن محمد صلاح يسجل العديد

من الأهداف، لكن لا يجب القول إنه هو فقط من يتم الإعتماد عليه، فهو واحد من ثلاثة لاعبين يقودون الجبهة الهجومية للريدز.

وتابع "فيرمينو كذلك لاعب رائع إنه كالقطة التي تنتهز الفرصة المناسبة، فعقله يعمل بشكل جيد لإستغلال الأحداث التي تسير عليها المباراة، في الوقت الذي يجذب فيه ماني وصلاح الانتباه بسرعاتهما وقدراتهما الفنية".

وأردف "ليفربول يملك خط هجوم رائع، ولكن كذلك يجب ان يكون الدفاع قوي".