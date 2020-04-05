إدارة الاتحاد السعودي تنتظر قرار كاريلي بشأن مصير ويلفريد بوني

تترقب إدارة نادي اتحاد جدة السعودي قرار المدير الفني فابيو كاريلي بشأن مصير المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني والمنضم حديثًا إلى صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية "يناير الماضي". وأكدت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها اليوم الأحد أن استمرار بوني مع الاتحاد أصبح مرهونًا بقناعة المدير الفني فابيو كاريلي بما قدمه اللاعب خلال تجربته الحالية. اليوم الأحد أن استمرار بوني مع الاتحاد أصبح مرهونًا بقناعة المدير الفني فابيو كاريلي بما قدمه اللاعب خلال تجربته الحالية. وأشارت الصحيفة إلى أن عودة منافسات الدوري ستكون حاسمة بشكل كبير لمصير بوني مع الاتحاد لأن قرار كاريلي سيأتي بناءً على ما سيقدمه اللاعب في المباريات القادمة من الدوري والبطولة العربية. ستكون حاسمة بشكل كبير لمصير بوني مع الاتحاد لأن قرار كاريلي سيأتي بناءً على ما سيقدمه اللاعب في المباريات القادمة من الدوري والبطولة العربية. وتنتظر إدارة النمور قرار كاريلي الحاسم لمصير اللاعب لذلك وضعت عدة خيارات هجومية بديلة حال استقر المدرب على عدم استمرار اللاعب الإيفواري.

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