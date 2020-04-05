سيف زاهر يحدد موقفه من انتخابات اتحاد الكرة

أكد سيف زاهر عضو مجلس إالإدارة السابق لإتحاد الكرة، إنه لن يقوم بالترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة.
وكان زاهر عضو في المجلس السابق لاتحاد الكرة، والذي تقدم باستقالته الجماعية، عقب خروج منتخب مصر منبطولة كأس الأمم الافريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
وأعلنت اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد في منتصف يوليوالمقبل.
وقال زاهر في تصريحات إذاعية "إنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، وإنه يفضل في الوقت الحالي الاستمرار في عمله الإعلامي.
يذكر أن اللجنة الخماسية حددت يوم 30 أغسطس المقبل، موعداً لانتخابات اتحاد الكرة، وفي انتظار موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على موعد إجراء الانتخابات.
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