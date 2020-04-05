أبو العلا يكشف موفقه من انتخابات اتحاد الكرة

كشف محمد أبو العلا نجم الزمالك الأسبق، عن موقفه من خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة.
وقال أبو العلا في تصريحات إذاعية "رشحني البعض لخوض انتخابات اتحاد الكرةالمقبلة، ولكني لم أحسم قراري من المشاركة حتى الآن".
وتابع "أحاول دراسة الأمر جيداً، فأنا أحاول إضافة شيء جديد للكرةالمصرية وأتمكن من المساهمة في تطويرها، فلن أنافس لمجرد المزاحمة دون أن يكون وجودي إضافة".
وواصل "ما يهمني أن يكون ترشيحي وسط مجموعة جيدة تهدف لخدمة الكرة المصرية، وشرف كبير لي أن يتم عرض اسمي للترشح".
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