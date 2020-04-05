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بايرن ميونخ يعود غدًا إلى التدريبات

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يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني غدا الاثنين، للعودة إلى التدريبات الجماعية، على الرغم من من أزمة تفشي فيروس في البلاد.

وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية أن بايرن ميونخ يستعد غداً للتدريب مرة أخرى، بعد ان تمت مناقشة الأمر بالأمس، لتقام التدريبات وفقًا للإجراءت

الوقائية من الفيروس.

وأضافت "سيتم تقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم خمسة لاعبين، كل مجموعة على حدة، وسيقوم اللاعبين بالتوجه إلى منازلهم عقب التدريبات لتناول الطعام".

 

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