يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني غدا الاثنين، للعودة إلى التدريبات الجماعية، على الرغم من من أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية أن بايرن ميونخ يستعد غداً للتدريب مرة أخرى، بعد ان تمت مناقشة الأمر بالأمس، لتقام التدريبات وفقًا للإجراءتالوقائية من الفيروس.
وأضافت "سيتم تقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم خمسة لاعبين، كل مجموعة على حدة، وسيقوم اللاعبين بالتوجه إلى منازلهم عقب التدريبات لتناول الطعام".
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يعود غدًا إلى التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.