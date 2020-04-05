توتنهام هوتسبير يحدد مبلغ الاستغناء عن هاري كين

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم "الأحد" أن نادي توتنهام هوتسبير، حدد مبلغ 150 مليون يورو، للتخلي عن هاري كين كابتن منتخب الأسود الثلاثة، في فترة الانتقالات الصيفية

القادمة.

وقالت صحيفة ديلي إكسبريس أن إدارة السبيرز ستستمع للعروض الخاصة بشراء لاعبهم هاري كين، لكنهم لن يسمحوا برحيله بأقل من

مبلغ 150 مليون يورو.

أضافت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد خرج من سباق الحصول على كين، بعد المبلغ الذي يطلبه نادي توتنهام، على عكس جاره في المدينة مانشستر سيتي، والذي سيدخل في سباق التعاقد مع كين بقوة.