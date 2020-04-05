إنتقال ساني إلى بايرن ميونخ مهدد بالفشل

باتت صفقة إنتقال ليروي ساني نجم مانشستر سيتي إلى صفوف بايرن ميونخ، قريبة من التوقف وعدم إتمامها.

وقال موقع سبورت 1 الألماني أن هانز فليك المدير الفني للبايرن لا يفضل التعاقد مع ساني، كما إنه بعد أن جدد المدرب عقده

مع الفريق البافاري أصبح إنتقال ساني صعب.

وأضاف "فليك يرى أن التعاقد مع تيمو فيرنر لاعب لايبزيج أفضل من ساني، خاصة مع رغبة فيرنر الواضحة في الإنتقال للبايرن وإنتظاره لتحرك النادي البافاري

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لإتمام التعاقد".

وتابع "موقف ساني مازال غامض خاصة مع الإصابة القوية التي تعرض لها مع بداية الموسم، بالإضافة للراتب الكبير الذي يتقاضاه اللاعب والمقابل المادي للصفقة".

وكان نادي بايرن ميونخ أعلن في وقت سابق إنه مع الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا، فإن النادي قد لا يقوم بإبرام تعاقدات جديدة ويكتفي بتجديد عقود اللاعبين.