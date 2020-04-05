هيرفي رينارد: أشعر بالعار بسبب تصريحات الأبطاء الفرنسيين

أبدى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، عن إستيائه من تصريحات الأطباء الفرنسيين حول تجربة الدواء المضاد لفيروس كورونا على الأفارقة، قلب تداوله أوروبيًا.
وقال رينارد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": " أحس بشعور من الخزي والعار لأنني أشترك في نقطة التقاء واحدة مع هؤلاء الأشخاص،وهو لون البشرة مع هذه العقول الصغيرة".
يذكر ان أطباء فرنسيين قاموا بالتصريح حول رغبتهم في تجربة الدواء المضاد لفيروس كورونا على الافارقة، وهو ما لاقى إستياء واسع بعد إتهامهم بالعنصرية الواضحة في تصريحاتهم.
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