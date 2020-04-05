روني ينتقد المطالبات بتخفيض رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي

انتقد الإنجليزي واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق وديربي كاونتي الحالي، المطالبات من الحكومة الإنجليزية بتخفيض رواتب لاعبي البريميرليج خلال أزمة فيروس كوورنا.

وكتب روني خلال عمود بصحيفة "صنداي تايمز" إنه سيكون فخور إذا تواصلت معه الحكومة من أجل مساعدة المرضى الغير قادرين، أو شراء

أجهزة التنفس الإصطناعي، مبرراً بإنه سيكون حينها على علم بوجهة امواله وكيفية صرفها.

وأوضح "اللاعبين تحولوا إلى كبش فداء، وطن المسئولين عن البريميرليج أن اللاعبين على استعداد لتخفيض أجورهم أو التنازل عن 30% منها، لدرء

الإنهيار المالي بسبب فيروس كورونا ".

وواصل "ان ما حدث في الأيام الماضية عار، فبدلا من أن يقوم وزير الصحة بالحديث عن أخر التحديثات عن فيروس كورونا، قام بمطالبة لاعبي الدوري الإنجليزي بتخفيض اجورهم".

واختتم "لا اهم السبب أن يشغل تفكيره فقط رواتب لاعبين الدوري الإنجليزي، الأمر يبدو كما لو إنه يريد تحويل الإنتباه عن تعامل حكومته مع أزمة كورونا".