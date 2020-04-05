رمضان صبحي ينشر “تيك توك” بين نجوم الكرة المصرية

تسبب نجم الأهلي المصري ومنتخب مصر الأولمبي “رمضان صبحي” في انضمام عدد هائل من نجوم كرة القدم المصرية إلى تطبيق تيك توك على مدار الأيام الماضية، عندما قرر أن ينشر فيديو مع زوجته “حبيبة إكرامي” وهما يرقصان على أنغام أغنية Oh Na Na Naaa.

وحقق فيديو رمضان صبحي وزوجته نسبة مشاهدات عالية، كما انتشر الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى “فيسبوك وتويتر وإنستغرام”.

ويعمل رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي حتى نهاية موسم 2020/2019، على استعادة مستواه المعهود ولياقته البدنية هذه الأيام كي يكون جاهزًا لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي للأهلي عند استئناف النشاط الرياضي.

وتعافى رمضان من الإصابة الطويلة التي غيبته عن صفوف الأهلي لمدة ثلاثة أشهر ونصف، لكن عودته إلى المباريات تأجلت بسبب فيروس كورونا الذي تفشى بصورة كبيرة ليعلق النشاط الرياضي منذ يوم 15 مارس الماضي حتى الآن.

تقليد رمضان

قام بعض نجوم الدوري المصري الممتاز بتقليد رمضان صبحي بالانضمام إلى تطبيق تيك توك، مثل لاعب الأهلي المعار لنادي طلائع الجيش “عمرو جمال”.

واتجه البعض الآخر لتقليد رقصة رمضان صبحي وحبيبة إكرامي، لعل أبرز تقليد للرقصة كان لمهاجم نادي الزمالك “مصطفى محمد” المتواجد في الوقت الراهن بمدينة الغردقة.

Advertisements

ورقص مصطفى محمد على أنغام أغنية Oh Na Na Naaa مع خطيبه، ونشر الفيديو على حسابه الرسمي بتطبيق تيك توك وانستجرام.

وكرر مهاجم الأهلي المعار لنادي الجونة في الغردقة “أحمد ياسر ريان” نفس الرقصة لكن مع شقيقته في ملعب التدريب، وحقق الفيديو 12 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

وشهد تيك توك تواجد أسطورة حراسة مرمى مصر “عصام الحضري” والذي استخدم التطبيق لتوجيه رسالة خاصة إلى كل مَن ينتقده من خلال أغنية للمطرب الشعبي “رضا البحراوي” يقول فيها “سمعت كلامكو عني طلع خايب، خدت فيكو قلم وعملتكو حبايب”.

ونفى عصام الحضري خلال لقاء متلفز نهاية الشهر الماضي بأنه اعتزل كرة القدم حتى هذه اللحظة رغم وصوله لعامه الـ 47 في 15 يناير الماضي، وابتعاده عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي 2019/2018 عندما شارك في 3 مباريات فقط رفقة نادي نجوم المستقبل (النجوم) العائد إلى دوري المظاليم في مايو الماضي.

ويحاول نجوم كرة القدم في كل أنحاء العالم التغلب على حالة الملل الناتجة عن توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد-19، من خلال التواصل مع متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر وسيلة تطبيق تيك توك.