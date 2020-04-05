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مدافع سامبدوريا يتبرّع لحكومة بلاده لمحاربة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

أعلن نادي ​سامبدوريا الايطالي​ عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن مدافع الفريق ​عمر كولاي​، قرر تقديم تبرع مالي لحكومة بلاده غامبيا في سبيل مكافحة ​فيروس كورونا​ المُستجد.

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وقال النادي في تغريدته، أن كولاي، قرر دفع مبلغ مالي، قدره 9 ألاف يورو للحكومة، لمكافحة الفيروس الذي إنتشر في أغلب دول العالم.

كولاي يلعب موسمه الثاني مع سامبدوريا، قادما من فريق جينك البلجيكي في الميركاتو الصيف لعام 2018.

جدير بالذكر أن نادي سامبدوريا هو أكثر فريق تعرض لاعبوه لفيروس كورونا (5 حالات).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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