مدافع سامبدوريا يتبرّع لحكومة بلاده لمحاربة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

أعلن نادي ​سامبدوريا الايطالي​ عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن مدافع الفريق ​عمر كولاي​، قرر تقديم تبرع مالي لحكومة بلاده غامبيا في سبيل مكافحة ​فيروس كورونا​ المُستجد.

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وقال النادي في تغريدته، أن كولاي، قرر دفع مبلغ مالي، قدره 9 ألاف يورو للحكومة، لمكافحة الفيروس الذي إنتشر في أغلب دول العالم.

كولاي يلعب موسمه الثاني مع سامبدوريا، قادما من فريق جينك البلجيكي في الميركاتو الصيف لعام 2018.

جدير بالذكر أن نادي سامبدوريا هو أكثر فريق تعرض لاعبوه لفيروس كورونا (5 حالات).