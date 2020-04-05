شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيورنتينا يعلن شفاء لاعبيه الثلاثة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020 اعلن نادي ​فيورنتينا​ بشكل رسمي عن شفاء اللاعبين الثلاثة في صفوفه والذين أصيبوا ب​فيروس كورونا​ مؤخرًا وهم باتريك كوتروني وجيرمان بيتزيلا ودوسان فلايوفيتش.

وأشار النادي إلى أن الثلاثي أجرى فحص الكورونا وتبيّن أن النتيجة سلبية للجميع، ما يعني تجاوز اللاعبين للفيروس. وفي بيانه، قدّم فيورنتينا الشكر لجميع الطاقم الطبي الذي واكب عملية الشفاء. جدير بالذكر أن اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في ​الدوري الايطالي​ هم: باولو ديبالا (يوفنتوس). بليس ماتويدي (يوفنتوس). دانييلي روغاني (يوفنتوس). Advertisements دوسان فلايوفيتش (فيورنتينا). جيرمان بيتزيلا (فيورنتينا). باتريك كوتروني (فيورنتينا). مانولو غابياديني (سامبدوريا). أنتونيو لاغاومينا (سامبدوريا). ألبين إيكدال (سامبدوريا). مورتن ثورسبي (سامبدوريا). فابيو دي باولي (سامبدوريا). بارتوس بيريسينسكي (سامبدوريا). ماتيا زاكانيي (هيلاس فيرونا). دانييل مالديني (ميلان). ماركو سبورتييلو (أتالانتا).

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