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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أندية الكالتشيو ستستدعي جميع لاعبيها بعد عيد الفصح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن اندية الدوري الايطالي ستقوم بإستدعاء جميع لاعبيها الذين غادروا إيطاليا خلال الفترة الماضية وذلك بعد إنتهاء عيد الفصح في الـ12 من شهر نيسان الحالي.
وكانت عدّة أندية منها يوفنتوس وبارما والإنتر قد سمحت للاعبيها الأجانب بالعودة إلى بلادهم، بعد توقف الدوري بسبب فيروس كورونا.
واوضحت الشبكة أن الاندية تعتقد بأن بطولة الدوري قد تُستأنف في شهر أيار، في حال تحسّنت الأحوال في إيطاليا، وعند عودة اللاعبين، سيحتاجون إلى البقاء في الحجر المنزلي لمدّة 15 يومًا، وبالتالي التاريخ المناسب لعودتهم هو بعد عيد الفصح مباشرة.
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