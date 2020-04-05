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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يحدد بديل ميليتاو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية، أن ريال مدريد الإسباني يرغب في الحصول على خدمات مدافع ريفر بليت الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويحظى لوكاس مارتينيز كوارتا صاحب الـ23 عامًا باهتمام عدد من أندية النخبة في أوروبا مثل مانشستر سيتي الإنكليزي، إنتر الإيطالي وفالنسيا الإسباني.
لكن ووفقاً لموندو ديبورتيفو الاسبانية، فان الريال يريد التعاقد مع مارتينيز بعد المستوى المتذبذب الذي ظهر به المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو منذ وصوله من بورتو البرتغالي الصيف الماضي.
وما يُعزز من مساعي النادي الملكي لضم مارتينيز، هو أنه سيكون خليفة لقائده سيرجيو راموس والذي احتفل بعيد ميلاده الـ34 الأسبوع الماضي.
يذكر أن مارتينيز لعب 20 مباراة مع ريفر بليت في جميع المسابقات وصنع خلالهم هدفًا واحدًا.
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