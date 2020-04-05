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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روني ينتقد وزير الصحّة البريطاني ويدافع عن لاعبي الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
أعرب النجم الانجليزي واين روني، عن إستيائه من وزير الصحة البريطاني، الذي قال ان على لاعبي البريميرلييغ تخفيض رواتبهم، في ظل ازمة فيروس كورونا المُستجدة.
وقال روني في تصريحات نشرتها صحيفة ذا صن: "ما حصل في الأيام الماضية هو عار، مات هانكوك وزير الصحة، في حديثه اليوم بشأن فيروس كورونا، قال ان لاعبي البريمييرليغ يجب أن يخفضوا أجورهم، وكان من المفترض منه أن يخبرنا بأحدث أخبار أكبر كارثة مرت عيلنا في حياتنا، لماذا يشغل فكره بما يدفعه اللاعبون، هل كان يرغب في تحويل الانتباه بعيدًا عن تعامل حكومته مع هذا الوباء؟".
وتابع: "إذا تواصلت معي الحكومة لمساعدة الممرضين ماديًا، أو شراء أجهزة التنفس الصناعي، سأكون فخورًا بفعل ذلك، لمعرفتي أين ستذهب الأموال".
وأكمل روني: "أنا في وضع يمكنني من تقديم شيء ما، ولكن ليس جميع اللاعبين في نفس المركز، ومع ذلك وضع الجميع تحت دائرة الضوء بطلبات بتخفيض الأجور بنسبة 30%، لماذا تحول اللاعبون فجأة إلى كبش فداء؟"
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