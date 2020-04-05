شكرا لقرائتكم إنبي يرفض عقد صفقة تبادلية مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك مسئولو نادي إنبى، برفض إبرام صفقات تبادلية فى الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة فيما يتعلق بأسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأوليمبى

وشهدت الساعات الماضية، طرح أحد وكلاء اللاعبين دخول إنبي فى صفقة تبادلية مع الأهلى بحيث ينتقل أسامة جلال للقلعة الحمراء ويضم النادي البترولي لاعباً أو أكثر من الأحمر لكن إدارة إنبي رفضت المقترح جملة وتفصيلاً وأعلنت إنها لن توافق على مثل هذه الصفقات.

وكشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، فى الساعات الماضية، عن عدم تلقى النادى البترولى أية عروض رسمية بشأن اللاعب وإن الأخير ملتزم بعقده مع ناديه وإنه حال وصول عرض مناسب له سيتم مناقشته من قبل مجلس إدارة النادى البترولى وحلمى طولان المدير الفنى للفريق.

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وتأتى الرؤية داخل مجلس إنبى إن مواهب الفريق مثل أسامة جلال أو الحارس الصاعد محمود جاد، حال تسويقهما سيكون الهدف تحقيق استفادة مالية دون الدخول فى أية صفقات تبادلية، حيث يترقب مسؤولو إنبى آخر المستجدات الخاصة بالنشاط الرياضى بعد تعليق تدريبات الفريق البترولى لحين إشعار آخر، تطبيقًا للإجراءات الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، بعد تجميد النشاط الرياضى فى مصر.

وقرر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى حتى نهاية شهر مارس الجارى، قابلة للتجديد وفقًا للمستجدات، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بصورة مبدئية قبل أن يتم تجميد التدريبات تماما، على أن يكون المستجدات وفقًا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا.

يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبل مثلهم.