شكرا لقرائتكم 3 محاربين من كتيبة المعلم الذهبية يعلنون ترشحهم لانتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قائمة اللاعبين الذين أعلنوا رغبتهم في خوض سباق إنتخابات الجبلاية المقبلة وكانوا ضمن جيل المعلم حسن شحاتة ، هم: أحمد حسن عميد لاعبي العالم ولاعب الاهلي والزمالك والاسماعيلي وقائد المنتخب السابق وحسني عبدربه نجم الإسماعيلي السابق وعماد متعب قائد الأهلي السابق .
الصقر أحمد حسن والقيصر حسني عبدربه والقنّاص عماد متعب ، تحولوا إلى حديث الصباح والمساء في الكرة المصرية خلال الأيام الماضية بسبب إعلانهم تفكيرهم في خوض إنتخابات الجبلاية خاصة وأنهم يمتلكون خبرات كروية لا يختلف عليها أحد فقد كانوا ضمن الجيل الذهبي للكرة المصرية تحت قيادة حسن شحاتة الذى حقق لقب بطولة أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2020 ويرى الجميع أنهم يستحقون على فرصة العمل لخدمة الكرة المصرية على الصعيد الفني أو الإداري.
تفكير أحمد حسن وعبدربه ومتعب في خوض إنتخابات الجبلاية جعل البعض يطرح تساؤلاً هاماً ، وهو: هل ينجح ثلاثي الجيل الذهبي لكرة المصرية في إنتشال "سفينة" إتحاد الكرة الغارقة في بحر المشاكل والأزمات منذ فترة طويلة ؟
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