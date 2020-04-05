شكرا لقرائتكم محمد صلاح يوزع المطهرات على عمال النظافة لمدة ساعة يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد صلاح نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق النجوم عن تخصيص ساعة صباح كل يوم من أجل منح عاملين النظافة فى الشوارع مُطهرات من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد موضحاً أن هؤلاء العمال يعانون من ظروف صعبة حيث يضطرون للنزول للشارع من أجل أداء واجبهم وعلينما ـن نساعدهم ونُحسن معاملتهم.

وأشار محمد صلاح فى تصريح لـ "الخليج 365" أنه ملتزم تماما بالإجراءات الوقائية أثناء النزول من المنزل فى هذه الساعة ، مطالبا الجميع عدم النزول إلا للضرورة أو من أجل عمل خيرى يساهم فى العبور من هذه الأزمة فقط ، وقال صلاح أنه يتغلب على ملل حظر التجول مساءا بمواصلة التدريب فى الجيم المنزلى للحفاظ على اللياقة البدنية .

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وبعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.