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الامارات | كوريا الجنوبية تستخدم ملاعب كرة القدم لأداء امتحانات العام الدراسي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأت السلطات في كوريا الجنوبية إلى استخدام ملاعب كرة القدم المتوقفة عن النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس – كوفيد 19، ليستخدمها طلاب المدارس والجامعات في أداء امتحانات نهاية العام الدراسي.

وجاءت تلك الفكرة من جانب المسؤولين عن التعليم في كوريا الجنوبية لمنع التقارب بين الطلاب تفادياً لانتشار فيروس كورونا، وإيجاد المسافة الكاملة بين الأفراد والمقدرة بمتر ونصف المتر على أقل تقدير لعدم نقل الفيروس .

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وشددت السلطات الأمنية في كوريا الجنوبية من إجراءاتها بعد انتهاء الامتحانات من عدم تجمعات الطلاب لأي سبب من الأسباب ومغادرة الملاعب بعد انتهاء المواعيد المخصصة للامتحانات مباشرة.

يذكر أن أخر إحصاء صادر في كوريا الجنوبية أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 10.237، تعافي منهم 6463، وتوفي 183 شخصا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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