شكرا لقرائتكم خبر عن «إيفونا» يكشف كواليس انضمامه إلى الأهلي ورحيله للصين.. وهدفه في الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم فريق سانت كلارا البرتغالي الحالي والأهلي السابق، عن سعادته وتقديره للعلاقة الجيدة التي تربطه بجماهير الأحمر، موضحًا أنه كان يتمنى البقاء في الأهلي فترة أطول من التي قضاها.

وقال «إيفونا»، في لقاء تليفزيوني على قناة «أون تايم سبورت»: «انتقالي للصين كانت خطوة جيدة من الناحية المالية، لعبت في الأهلي 11 شهرًا والأمور كانت تسير بشكل جيد وكنت أرغب بالبقاء.. لكن عندما يصل عرض مثل العرض الصيني لا يمكن الرفض، لأن عقد مثل هذا قد يأتي مرة واحدة في الحياة وسافرت إلى الصين.. إن سألتني.. كنت أفضل البقاء في الأهلي فترة أطول».

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وأضاف: «خلال بداية مسيرتي في الصين تعرضت لإصابة قوية في الركبة، وفي الدوري التركي أصبت بالرباط الصليبي وتسبب في ابتعادي عن الملاعب لمدة 7 أشهر.. سافرت إلى البرتغال لأني أريد اللعب في أوروبا واكتساب الخبرات لكن الأمور لم تسير كما كنت أريد، وجدت سهولة في اللعب مع فرق الدول العربية، وأظن أنني سأعود مرة أخرى».

وأكمل: «أفضل مباراة لي مع الأهلي بالطبع كانت أمام الزمالك، لكن لدي مباراة أخرى أمام سموحة، لم أحرز أهدافا في هذا اللقاء لكني ساهمت بهدفين لعبدالله السعيد وتألقت في هذه المواجهة».

وتابع: «أعتز بهدفي في الزمالك، عندما حصلت على الكرة بدأت الركض بها وكلما أركض بها وأنظر على حارس المرمى أقول لنفسي (سأستمر أيضًا) واستمريت في في الجري حتى نجحت في التسجيل».