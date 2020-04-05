شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو لصحيفة إسبانية عن تأثير عودة زيدان لريال مدريد: لا تتزوج المرأة نفسها مرتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم المصري أحمد حسام ميدو، لاعب أياكس وسيلتا فيجو وتوتنهام السابق، عن تأثير عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة نادي ريـال مدريد في حوار أجراه مع صحيفة «آس» الإسبانية.

Advertisements

وأوضح ميدو: «أنا أحب حقًا ريـال مدريد، هو فريق المفضل في الدوري الإسباني»، مضيفًا: «من وجهة نظري زيدان لم يضف أي شئ لريـال مدريد».

وتابع: «هناك مقولة تقول (لا تتزوج المرأة نفسها مرتين)».

وكان «زيدان» قد عاد لتدريب الميرنجي في ختام الموسم الماضي بعد تدهور النتائج منذ رحيله في ولايته الأولى التي حقق خلالها لقب الدوري والسوبر والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية في رقم قياسي لم يحققه مدرب قبله.