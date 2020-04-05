شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني لمهاجمي أحمد فتحي: تلقى عرض بـ48 مليون.. «حط نفسك مكانه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، اندهاشه من غضب البعض عقب قرار أحمد فتحي بعدم للتجديد للأهلي، واقترابه من بيراميدز.

وقال «عبدالغني»: «فتحي تلقى عرض بـ48 مليون في 3 سنين، إيه الخيانة إللي عملها، حط نفسك مكانه، محدش هايقدر يمسح تاريخ أحمد فتحي مع النادي الأهلي».

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وأضاف: «قولوا كلام يرضي ربنا مش يرضي العبد علشان قرشين، حرام على الناس اللي بتدفع فلوس علشان غيرهم يطلعوا يهاجموا فتحي».

وتابع: «إيه يعني هايبقى كابتن الأهلي، ماحنا كنا كباتن الأهلي وبنتشتم دلوقتي، إيه يعني أعلق الشارة، الناس مش عارفة يعني كرة قدم ويعني إيه احتراف، كل من هب ودب بيلطش في الواد».