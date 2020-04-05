شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال عن لجنة التخطيط بالأهلي: «لازم تتفجر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، يجب أن يتم الاستغناء عنها، موضحًا أن اللجنة فشلت في العديد من الاعمال الموكلة إليهم وآخرها تجديد التعاقد مع أحمد فتحي.
وقال «عبدالعال»، في لقاء تليفزيوني على قناة «TEN»: «لجنة التخطيط بالأهلي لازم تتفجر، فشلت في التجديد مع أحمد فتحي، كما فشلت في العديد من الملفات».
وأضاف: «لابد من الاستغناء عنها، وتعيين مدير رياضي في النادي مثل عدلي القيعي من أجل المفاوضات مع اللاعبين والمديريين الفنيين».
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