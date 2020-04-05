شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: هؤلاء اللاعبون من جيل الثلاثية كان بإمكانهم الوصول لمكانة صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، إن جيل اللاعبين الذي نجح في تحقيق الثلاثية المتتالية لأمم أفريقيا «2006- 2008- 2010»، كان يمتلك كل مقومات النجاح سواء على صعيد الموهبة أو الالتزام.

وأكد «شحاتة» في تصريحات على قناة «أون تايم» أن أكثر من لاعب في هذا الجيل كان بإمكانه وصول إلى المكانة التي وصل إليها حاليا محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.

وتابع: «عمرو زكي مخه تعبان راح إنجلترا ورجع من إنجلترا، جاب 10 أهداف مع ويجان مش في نادي كبير، عماد متعب وحسني عبدربه ومحمد شوقي وطبعا محمد زيدان وأحمد حسن كان مشوارهم كويس في الاحتراف».