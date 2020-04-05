شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: بعض الجماهير قالت إني كنت «عالة» على الأهلي من 2014.. مش هالومهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، غضبه من محاولات البعض الوقيعة بينه وبين جماهير الأهلي، والتشكيك في انتمائه للقلعة الحمراء.

وقال «متعب» في مداخلة هاتفية على قناة «أون تايم»: «إللي زعلني إن في ناس طلعت تتكلم عني بشكل سيئ جدًا، وكان في اتجاه لتشويه صورتي، وبعض الجماهير اتأثرت بده وزعلت مني».

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وأضاف: «عماد متعب بيلعب علشان الأهلي على مدار 23 سنة، أعتقد إني مقصرتش، والأهلي أكيد له فضل كبير عليا، وهو السبب في اللي أنا فيه دلوقتي، وأكثر حاجة بحبها في الدنيا بعد أسرتي هو النادي الأهلي».

وتابع: «للأسف في ناس طلعت تشكك في انتمائي، وإني عاوز أوقع الأهلي، وفي رسائل تجيلي من بعض جماهير الأهلي تقول إني كنت عالة من 2014، مش هالوم عليهم هالوم على الناس اللي حاولت توقع بيني وبينهم».

وأكد: «والله لما بتكلم بعمل ده بنية صافية، لكن للأسف كل واحد عاوز يعلى يكون على حساب زميله، وللأسف في ناس عرفت توقع بيني وبين بعض جماهير الأهلي، للأسف برضه أنا عارف مين الناس وعارف إيه المصالح إللي عاوزه توصلها».