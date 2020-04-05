حسن شحاتة يوضح أسباب فشل عمرو زكي بالاحتراف: "مخه تعبان".. وكنت أتمنى لاعب مثل "طارق حامد"

فسر حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر السابق، سبب فشل مهاجم الزمالك السابق عمرو زكي، في تجربته الاحترافية، وعودته من جديد إلى اللعب في مصر.

وقالة شحاتة، خلال تصريحاته في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، إن عمرو زكي، كان بإمكانه أن يصبح من أهم المحترفين المصريين في التاريخ، إلا أن عقليته سبب فشل تجربته الاحترافية.

وأضاف: "عمرو زكي من اللاعبين اللي كان بإمكانهم تحقيق نجاح باهر في الاحتراف، لكنه فشل بسبب إن مخه تعبان". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتابع: "عمرو زكي سجل 10 أهداف في دور واحد مع فريق ويجان، لكن للأسف لم يستمر في نفس النجاح".

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وواصل حديثه: "الجيل الذي دربته كان فيه لاعبين كتير بإمكانهم يبقوا زي محمد صلاح، وكان بيجيلهم عروض قوية فعلا، لكن ماكنوش بيروحوا".

ولفت المديرالفنى لمنتخب مصر السابق، إلى أنه لابد من الاستثمار فى الناشئين على صعيد الاندية و المنتخبات و أعداد أجيال قادرة على تحمل ضغوط المباريات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأوضح حسن شحاتة خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أن معظم لاعبى الجيل الذى قام بتدريبه لم يستغلوا فرص الاحتراف التى أتيحت لهم رغم الامكانيات الكبيرة التى يمتلكوها من مهارات فى مقدمتهم عمرو ذكى مهاجم فريق الزمالك السابق والذى ذهب الى ويجان الانجليزى ولم يستكمل رغم التألق الكبير و تصدر هدافى الدورى الانجليزى وغيره مثل عماد متعب و حسنى عبد ربه و أحمد حسن ومحمد شوقى.

وأشار حسن شحاتة أنه لابد أيضا من تكوين جهاز فنى قادر على الصبر على اللاعبين و تكوين شخصية محترفة قادرة على التعامل الخارجى وتقبل أراء الجمهور.

وأكد المعلم أنه كان يتمنى وجود لاعب مثل طارق حامد فى صفوف المنتخب وقت قيادته للفراعنة" مضيفًا:"اللاعبين المصريين من الركيزة الأساية للمنتخب ولا يصح أن يأخذ عنهم فكرة الاعتراض على الحكام".