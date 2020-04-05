شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن التبرع بـ500 ألف وحدة طبية لصالح المستشفيات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى بيراميدز عن مبادرة لمساندة الأطقم الطبية فى ظل الظروف الحالية، وقال ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى عبر الصفحة الرسمية لبيراميدز على إنستجرام، أن ناديه سيتبرع بـ 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات الطبية من أقنعة وأجهزة طبية لصالح المستشفيات المصرية للمساهمة فى التصدى لانتشار فيروس الكورونا فى البلاد.

وازداد الغموض حول مصير بطولة الدورى المصرى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروى على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.. ووسط هذا نختص فريق بيراميدز بتناول مشواره مع مدربه الحالى تشاتشيتش :

الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لنادي بيراميدز، قاد الفريق فى 8 مباريات بالدورى، حقق 5 انتصارات، وتعادل فى مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخهم.

وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز توصياته للاعبى الفريق الأول بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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وأبلغ الجهاز الإدارى اللاعبين بتوخى الحذر خلال الإجازة التى حصلوا عليها حتى نهاية الشهر الجارى، تماشيا مع توقف بطولة الدوري، وفقا للإجراءات التى اتخذتها الدولة منعا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري اللاعبين بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.