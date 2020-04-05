شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خالد محترف اليد يحصل على الضوء الأخضر للعودة من المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل يحيى خالد، لاعب منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى صفوف فيسبريم المجرى، على الضوء الأخضر من ناديه للعودة إلى أرض الوطن فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد خالد عمر والد اللاعب أن الطيران إلى مصر مغلق الآن وهو يريد العودة إلى أسرته هو وجميع المصريين الموجودين فى المجر.

وناشد والد اللاعب الحكومة إرسال طائرة لدولة المجر لإجلاء أبناء مصر الموجودين هناك وإعادتهم إلى أرض مصر.

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و ينتظر اللاعب يحيى خالد جهود وزارة الهجرة من أجل العودة إلى البلاد فى أسرع وقت .

كما أن جميع أنشطة منتخب كرة اليد الأول والمعسكرات تم تعليقها فى ظل إجراءات الوقاية من الفيروس وتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى 2021 .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.