شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الذكريات..جمال حمزة أكثر لاعبى الزمالك حصولا على ركلات الجزاء فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد جمال حمزة نجم الزمالك السابق هو أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات الجزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض ،ويعتبر جمال حمزة أحد لاعب الجيل الذهبي بنادي الزمالك حيث توج مع القلعة البيضاء بـ 3 بطولات دوري عام وبطولتين كأس مصر بالإضافة إلى ألقابه مع المنتخب الوطني، حيث حصد جمال حمزة برونزية كأس العالم مع الفراعنة الصغار في عام 2001 .

جمال حمزة يملك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، خاصة أن عمه ووالده كانا يلعبان بصفوف الفريق الأبيض.

فيما تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك عام 2009، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى 150 مباراة، وأحرز 50 هدفا.

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وفى 19 يونيو 2009، خاض جمال حمزة تجربة احتراف بالانضمام لنادى ماينز الألمانى، فى صفقة انتقال حر، إلى النادى الألمانى الصاعد حديثا للبوندزليجا هذا الموسم، لكنه لم يثبت وجوده وعاد إلى الدورى المصرى مع بداية عام 2010، مع نادى الجونة بعقد مدته 6 أشهر.

وفى عام 2011، فاجأ "حمزة" الجميع بالتوقيع للنادى الأهلى فى صفقة انتقال حر، لينضم إلى قائمة طويلة من النجوم لعبت للقطبين، إلا أنه اعتذر عن استكمال التعاقد خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد، ليفسخ تعاقده قبل أول مباراة رسمية يخوضها بالتيشيرت الأحمر، ولكنه خسر كثيراً بهذا القرار حيث نال غضب الزملكاوية ليعلن مؤخراً ندمه الشديد على هذه الخطوة.

وانضم حمزة بعدها على سبيل الإعارة لنادى المقاصة، ومنه إلى نادى زوجيدى الجورجى، قبل أن يختتم مسيرته الكروية فى نادى حرس الحدود عام 2014.