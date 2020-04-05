شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يطلب حسم مصيره مع الأهلى بسبب "العروض المحلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب ناصر ماهر لاعب الأهلي المُعار لسموحة إدارة ناديه بحسم مصيره من العودة للقلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري خاصة بعدما تلقي عدة عروض من أندية الدوري المحلي يأتي في مقدمتها عرضا مُغري من سموحة الذى يرغب في شراء اللاعب نهائياً بعد نهاية الموسم الجاري.

ورحل ناصر ماهر من الأهلي لسموحة الصيف الماضي لمدة موسم كامل ومع اقتراب نهاية الموسم الجاري خاصة في ظل غموض الرؤية بشأن استئناف المسابقة على خلفية "جانحة" كورونا التي تجتاح العالم كله حالياً.

ومن المقرر أن تعرض لجنة التخطيط للكرة بالاهلي التي يترأسها مسحن صالح وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو ناصر ماهر على السويسري رينيه فايلر من أجل تحديد مصيره والبت في أمره سواء بإعادته للفريق أم إستمرار إعارته لأي نادً في مصر.

يذكر أن عقد ناصر ماهر مع الأهلي يمتد حتى عام 2023 ويرغب اللاعب في العودة للأهلي إذا كانت فرص مشاركته قوية وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال جلسة لجنة التخطيط للكرة مع فايلر.

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من ناحية أخرى، اتفق الأهلى مع رينيه فايلر على التجديد لمدة موسمين مقبلين خلال المفاوضات المبدئية التى تمت بين الطرفين الأيام الماضية وتحدث خلالها رئيس النادى مع المدرب السويسرى بشأن التجديد لمدة موسمين مقبلين.

ورحّب فايلر بالاستمرار مع القلعة الحمراء لشعوره بالارتياح فى الفريق، وإن كانت هناك عدة أمور بسيطة للغاية سيتم حسمها خلال الجلسة المرتقبة التى سيوقع خلالها فايلر على العقود الجديدة، وفى هذا الشأن استقر مسئولو الأهلى على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل .

ويتضمن عقد فايلر الحالى مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتى الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائى، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر فى الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتى الدورى وأفريقيا لرغبة النادى فى تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التى حققها المدرب السويسرى مع الفريق حتى الآن.