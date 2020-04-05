شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطالب حارسه بتأجيل رحيله لمدة موسم بناءً على رؤية طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسؤولو إنبى محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى الصاعد، الذى تألق مع فريقه هذا الموسم، بتأجيل فكرة رحيله عن النادى إلى الصيف بعد القادم، وذلك بناءً على رؤية حلمى طولان المدير الفنى للفريق الذى يرغب فى استمرار الحارس ضمن صفوف الفريق البترولى فى الموسم المقبل.

وتلقى محمود جاد عروضا من وكلاء اللاعبين لتسويقه خارجيًا قبل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، إلا أن إدارة النادى البترولى تتجه للإبقاء على الحارس الشاب فى الموسم الجديد للحاجة إلى جهوده.

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ويترقب مسؤولو إنبى آخر المستجدات الخاصة بالنشاط الرياضى بعد تعليق تدريبات الفريق البترولى لحين إشعار آخر، تطبيقًا للإجراءات الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، بعد تجميد النشاط الرياضى فى مصر لتجنب انتشار ذلك الفيروس حفاظا على صحة جميع العاملين فى منظومة الرياضة المصرية.

وقرر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى لحين إشعار وفقًا للمستجدات الخاصة بفيروس كورونا حفاظا على سلامة اللاعبين والعاملين بالفريق، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بصورة مبدئية قبل أن يتم تجميد التدريبات تماما، على أن يكون المستجدات وفقًا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا.

يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبل مثلهم.