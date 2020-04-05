شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى ألعاب القوى عالقان فى كينيا والاتحاد يخاطب الأولمبية ووزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر ثنائى منتخب ألعاب القوى "حمادة الدشناوى وسالم محمد"، العالقان فى كينيا، تحرك اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة لعودتهما إلى مصر، حيث كانا يشاركان فى معسكر خارجى على أحد المرتفعات بكينيا، يصل ارتفاعه إلى 2000 متر عن سطح البحر.

وتواصل الاتحاد مع اللجنة الأولمبية وكذلك وزارة الشباب والرياضة فور وصول خطاب اللجنة، ولم يعد اللاعبان حتى الآن إلى الأراضى المصرية، بسبب بٌعد مكان إقامتهما عن مكان الطائرة التى أقلت اللاعبين العالقين فى الخارج، ومازالا فى كينيا.

وتواصل الاتحاد مع الوزارة واللجنة مرة أخرى لإيجاد حل لهذه الأزمة، خاصة أنه لا يوجد طائرات فى الوقت الحالى بكينيا لإعادة الثنائى.

من جانبه أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية فى تصريحات خاصة، أنه تم إبلاغ وزارة الشباب والرياضة، والتى بدورها تنسق مع وزارة الخارجية لعودة اللاعبين، خاصة أنه ليس هذه الثنائى فقط العالق فى الخارج، بل تتلقى اللجنة إخطارات بصفة يومية من لاعبين واتحادات بوجود رياضيين خارج البلاد ويرغبون فى العودة.

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وعن كيفية عودة ثنائى ألعاب القوى أكد حطب أنه سيكون من الصعب توفير طائرة خاصة لهما، بل سيتم اتخاذ قرار من وزارة الرياضة بالتنسيق مع الخارجية فى هذا الأمر، إلا أنه فى النهاية مصر لن تترك أبناءها.

وكانت اللجنة الأولمبية قد طلبت جميع الاتحادات الرياضية بضرورة مخاطبة اللجنة فى أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية، وتم إخطار جميع الاتحادات الرياضية بضرورة إخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك فى ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشى مرض كورونا.

جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين فى الخارج إلى أرض الوطن، فى إطار حرص مسئولى الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى على أبناء مصر العالقين فى الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم.