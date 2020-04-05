اخبار الرياضه

تدريبات منزلية لـ إيفونا للحفاظ على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منزلية لـ إيفونا للحفاظ على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ماليك إيفونا، مهاجم نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى والأهلي السابق، وصلة من التدريبات المنزلية، للحفاظ على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء المستجد.

ونشر إيفونا فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات.

وكشف الجابوني، أنه يفتقد الفريق الأحمر كثيرا منذ رحيله في صيف 2016 وأنه يتمنى العودة الى الدورى المصرى الموسم المقبل. 

Advertisements

وأوضح ماليك إيفونا في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت قائلا  :"افتقد النادي الأهلي كثيرا، ولكن هذا مستقبلي ونحن نلعب كرة القدم من أجل كسب المال و كنت ارغب في البقاء أطول فترة ممكنة مع الأهلي، ولكن العرض الذي جاءني من الصيف لا يمكن رفضه و حاليا العب في الدوري البرتغالي، ليست على ما يرام، ولكنني اسعى لاستعادة مستواي الفني في الفترة المقبلة".

واشار ماليك إيفونا قائلا: "بعد انتقالي للصين تعرضت لاصابة قوية في الركبة اثرت على مستواي الفني، ويعد انتقالي للدوري التركي تعرضت للاصابة بالرباط الصليبي للركبة، تسببت في ابتعادي عن الملاعب لمدة 7 أشهر".

وتابع الجابوني ماليك إيفونا أن أفضل مبارياته مع القلعة الحمراء، كانت أمام الزمالك قائلا: "أفضل مبارياتي مع الاهلي، امام الزمالك، التي فزنا بها بهدفين نظيفين، حيث نجحت في تسجيل هدف، كان افضل هدف في مسابقة الدوري وقتها و كانت هناك مباراة ايضا امام سموحة، فزنا بها بهدفين مقابل هدف، وعلى الرغم من انني لم انجح في إحراز أهداف ولكنها كانت افضل مبارياتي، ونجحت في صناعة هدف لعبدالله السعيد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات منزلية لـ إيفونا للحفاظ على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا