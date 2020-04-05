تدريبات منزلية لـ إيفونا للحفاظ على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ماليك إيفونا، مهاجم نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى والأهلي السابق، وصلة من التدريبات المنزلية، للحفاظ على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر إيفونا فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات.

وكشف الجابوني، أنه يفتقد الفريق الأحمر كثيرا منذ رحيله في صيف 2016 وأنه يتمنى العودة الى الدورى المصرى الموسم المقبل.

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وأوضح ماليك إيفونا في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت قائلا :"افتقد النادي الأهلي كثيرا، ولكن هذا مستقبلي ونحن نلعب كرة القدم من أجل كسب المال و كنت ارغب في البقاء أطول فترة ممكنة مع الأهلي، ولكن العرض الذي جاءني من الصيف لا يمكن رفضه و حاليا العب في الدوري البرتغالي، ليست على ما يرام، ولكنني اسعى لاستعادة مستواي الفني في الفترة المقبلة".

واشار ماليك إيفونا قائلا: "بعد انتقالي للصين تعرضت لاصابة قوية في الركبة اثرت على مستواي الفني، ويعد انتقالي للدوري التركي تعرضت للاصابة بالرباط الصليبي للركبة، تسببت في ابتعادي عن الملاعب لمدة 7 أشهر".

وتابع الجابوني ماليك إيفونا أن أفضل مبارياته مع القلعة الحمراء، كانت أمام الزمالك قائلا: "أفضل مبارياتي مع الاهلي، امام الزمالك، التي فزنا بها بهدفين نظيفين، حيث نجحت في تسجيل هدف، كان افضل هدف في مسابقة الدوري وقتها و كانت هناك مباراة ايضا امام سموحة، فزنا بها بهدفين مقابل هدف، وعلى الرغم من انني لم انجح في إحراز أهداف ولكنها كانت افضل مبارياتي، ونجحت في صناعة هدف لعبدالله السعيد".