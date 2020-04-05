شكرا لقرائتكم خبر عن "النقاز" يكشف حقيقة التواصل مع الأهلى للعودة إلى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن السابق للزمالك، ضمن الترشيحات الخاصة بتدعيم الجبهة اليُمنى لفريق الأهلي التى أصبحت من أهم الملفات التى تشغل اهتمام مسئولى القلعة الحمراء بعد رحيل أحمد فتحي الذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الجارى، ورفض تجديد عقده بسبب الخلاف حول المقابل المالى.

ولمعرفة حقيقة تواصل الأهلى مع النقاز اضغط على الرابط التالى.

وتلقت إدارة الأهلي، ترشيحات بالجملة لتدعيم الجبهة اليُمنى بلاعب جيد وصاحب خبرات وشهدت الأيام الماضية ترشيح أكثر من ظهير محلى، أبرزهم على فوزى (إنبى) ورجب بكار (بيراميدز) ومعهم السودانى أطهر الطاهر ظهير فريق الهلال السوداني.

Advertisements

الترشيحات لم تقتصر على السابقون فقط وشملت أيضاً الدولي التونسي حمدي النقاز الذي سبق له اللعب للزمالك ورحل من القلعة البيضاء بعد إعلانه فسخه عقده من طرف واحد، حيث تحدث البعض عن إمكانية انتقال النقاز للأهلي، خاصة أنه صاحب خبرات دولية وعلى دراية باللعب في الدوري المصري كما أن اللاعب سبق ورحّب باللعب للقلعة الحمراء.

وقال النقاز فى تصريحات تليفزيونية أوائل مارس الماضى، لا يوجد لاعب فى أفريقيا أو الوطن العربي لا يتمنى أن يلعب في فريق كبير مثل النادي الأهلي، وأضاف "الأهلي مثله مثل الزمالك والترجي من أكبر الفرق في افريقيا، والشعب المصري كله يحبنى".

وأعلن الظهير التونسي حمدي النقاز بداية ديسمبر الماضي عن فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد بسبب عدم صرف مستحقاته المتأخرة علماً بأن الزمالك كان قد تعاقد مع النقاز قادما من نادي النجم الساحلي التونسي موسم 2018، قبل أن يفسخ اللاعب عقده مع الأبيض وينتقل إلى نادي سودوفا الليتواني مؤخراً.