شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بن شرقى يُلبى طلب الزملكاوية عبر "انستجرام" بشأن "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، طلب بعض الجماهير البيضاء خلال البث المباشر له عبر حسابه على موقع "انستجرام"، بشأن نطق اسم محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض فى مداعبة من الجماهير البيضاء للاعب المغربى بشأن كيفية نطقه اسم زميله بالفريق.

ويتواجد بن شرقى حاليا فى المغرب فى ظل توقف النشاط الرياضى حاليا ضمن إجراءات تجنب انتشار فيروس كورونا ويبحث مسؤولو النادى الأبيض، خلال الفترة الحالية حسم عدد من الأمور المختلفة فى ملف صفقات الصيف خلال الفترة الحالية مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، الذى بدوره يقوم بالتواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء وذلك لحسم النقاط المختلفة بشأن الفريق سواء ملف الصفقات أو الاستعدادات التى يخوضها اللاعبين فى المنزل فى ظل تجميد الأنشطة الرياضية ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد

ويتواصل المدرب الفرنسى مع المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء من أجل إخطاره بصورة مستمرة بآخر المتطلبات والاستعدادات للفترة القادمة مع وضع جميع السيناريوهات الخاصة بالمرحلة القادمة خاصة إن الأبيض فى انتظار قرار الاتحاد الإفريقى بشأن مباراتى الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا المحدد لها الشهر القادم.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.