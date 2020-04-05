بايرن ميونخ يعود للتدريبات الجماعية وسط حصار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير ألمانية، إن نادي بايرن ميونخ قرر العودة للتدريبات الجماعية غدا الاثنين، وسط اجراءات صارمة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).
ونتج عن انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تعليق كافة الأنشطة والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية.
من جانبها، كانت الأندية المحلية قد قررت غلق مقار التدريبات الخاصة بها، وإلزام اللاعبين بالبقاء في المنزل مع وضع برامج خاصة لكل لاعب.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن النادي البافاري قرر استئناف تدريباته في مجموعات صغيرة مكونة من 4 أو 5 لاعبين بحد أقصى.
وأضافت الصحيفة أنه لن يسمح للاعبين بالاستحمام داخل النادي، وفور انتهاء التدريبات يتوجه كل لاعب إلى منزله.
بايرن ليس النادي الأول الذي يستأنف تدريباته في ألمانيا، فسبق واستأنف بوروسيا دورتموند تدريباته قبل أيام قليلة.
ويتصدر بايرن ميونخ، حاليًا جدول ترتيب بوندسليجا، برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف.
جدير بالذكر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم، كان قد أعلن قبل عدة أيام تمديد تأجيل منافسات الدوري الألماني حتى 30 أبريل المقبل على أقل تقدير.
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