يوفنتوس يسمح لرابيو بالعودة إلى فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

توجه الفرنسي أدريان رابيو لاعب يوفنتوس الايطالي، إلى فرنسا بعد الحصول على إذن من ناديه للعودة إلى موطنه.

وسمح يوفنتوس للاعبيه بالعودة إلى بلادهم بعد تأجيل منافسات الدوري الايطالي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررا بسبب الوباء الذي انتشر على نطاق واسع وتسبب في وفاة الآلاف.

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وقالت صحيفة "فوتبول إيطاليا" إن رابيو فضل العودة إلى موطنه، خاصة بعد قرار الاتحاد الايطالي بتأجيل منافسات الدوري إلى أجل غير مسمى.

رابيو ليس اللاعب الأول الذي يغادر تورينو، فسبق ليوفنتوس أن سمح لكل من (كريستيانو رونالدو، أليكس ساندرو، دانيلو، دوجلاس كوستا، جونزالو هيجواين، ميراليم بيانيتش، سامي خضيرة وتشيزني) بالعودة إلى موطنهم.

جدير بالذكر أن ثلاثة من لاعبي يوفنتوس أصيبوا بفيروس كورونا وهم دانيلي روجاني، بليز ماتويدي وباولو ديبالا.