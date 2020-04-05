ترامب: أرغب في عودة الجماهير للملاعب قريباً

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يرغب في عودة الجماهير للملاعب والمواقع الرياضية في أقرب وقت ممكن.
جاءت تصريحات ترامب في أعقاب لقاء جمعه عبر فيديو كونفرنس بمفوضي أبرز الدوريات الاحترافية في بلاده.
وقال ترامب "إذا كنا سنعود فإننا نرغب في العودة قريبا، قريبا جدا".
وأضاف "أريد عودة الجماهير للملاعب بمجرد أن نكون على أهبة الاستعداد، في أقرب وقت ممكن، والجماهير أيضا ترغب في العودة".
ولدى سؤاله بشأن الموعد المحتمل لعودة الجماهير للملاعب ، قال ترامب "لا يمكنني أن احدد لكم موعدا، لكني أعتقد أنها سيكون عاجلا وليس أجلا".
وناقش ترامب أمس السبت ملف أزمة فيروس كورونا المستجد مع مفوضي الدوريات الأكثر شهرة في أمريكا وفي مقدمتهم روجير جوديل مفوض دوري كرة القدم الأمريكية وادم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ويرى ترامب أن موسم دوري كرة القدم الأمريكية ينبغي أن يبدأ في موعده في سبتمبر المقبل،حسبما ذكرت شبكة "أي أس بي أن" .
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