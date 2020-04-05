جوندوجان: ليفاندوفيسكي هو المهاجم الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن المهاجم الأفضل والمتكامل في العالم خلال الوقت الحالي بالنسبة له.

وخلال تصريحات لشبكة DAZN اعترف جوندوجان بأن زميله السابق في صفوف بوروسيا دورتموند روبرت ليفاندوفيسكي هو المهاجم الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

وقال إلكاي: "لقد كان من دواعي سروري اللعب مع ليفاندوفيسكي، لقد تحسن بشكل كبير".

وتابع: "من الناحية الفنية كان دائمًا مهاجمًا رائعًا، والآن أصبح يسجل من رأسيات، الطريقة التي يسجل بها الأهداف رائعة".

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وأضاف: "بالنسبة لي هو المهاجم المتكامل والأفضل في العالم في الوقت الحالي."

ولعب الثنائي مع بعضهما بقميص دورتموند لمدة 3 مواسم تحت قيادة يورجن كلوب من 2011 إلى 2014، قبل رحيل البولندي إلى بايرن وتلاه انضمام جوندوجان إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما أثنى جاندوجان على يورجن كلوب مدربه السابق والمدير الفني الحالي لفريق ليفربول الإنجليزي.

وقال اللاعب الألماني: " فلسفة كلوب هي إعادة الكرة، التمرير السريع، في الجلسة التدريبية الأخيرة قبل المباريات المهمة، كان يجب أن تكون متيقظا لما يقول بشكل كبير".

جدير بالذكر أن جوندوجان انتقل إلى ملعب الاتحاد مطلع موسم 2016/2017، وشارك مع السيتزنز في 154 مباراة بمختلف البطولات (سجل 22 هدفًا وصنع مثلهم)، كما ساهم في تتويج الفريق بـ8 بطولات محلية.