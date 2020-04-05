محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أشاد جرايم سونيس مدرب ليفربول الأسبق، بثلاثي ليفربول الهجومي المكون من محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.
وساهم الثلاثي في تربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق كبير يصل إلى 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" قال سونيس: "مو صلاح يسجل أكبر عدد من الأهداف، لكن هجوم الفريق لا يتعلق به وحده، إنه واحد من ثلاثة لاعبين مميزين".
وأضاف: "أحب مشاهدة روبرتو فيرمينو، قبل عامين شبهته بكيني دالجليش، إنه مثل القطة الكبيرة التي تسير في الغابة وتنتظر الفرصة لإحداث الضرر، لديه راداره الذي يعمل طوال الوقت كما يمتلك عقلية رائعة".
وواصل: " في الوقت ذاته فإن صلاح وساديو ماني، سيجذبان انتباهك أكثر لأنهما يسجلان الكثير من الأهداف".
وأتم: "إنهم خط هجوم رائع، ولكن من المهم أن يكون لديك دفاع جيد أيضًا".
جدير بالذكر أن سونيس تولى المهمة الفنية لليفربول خلال الفترة بين أبريل 1991 وحتى يناير 1994، وقاد الفريق خلال 154 مباراة في مختلف البطولات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ليفربول الأسبق: فيرمينو مثل "القطة".. وهجوم الريدز ليس صلاح فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.