مقابل 150 مليون إسترليني.. صراع بين الريال والسيتي لضم كين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية بريطانية، على وجود صراع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ضم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن ريال مدريد بجانب مانشستر سيتي يتطلعون للتعاقد مع هاري كين مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

رغبة مدريد في التعاقد مع كين من أجل تدعيم الجانب الهجومي حيث يراقب النادي الملكي مهاجم توتنهام خلال السنوات الأربعة الماضية بحسب ما ذكرته الصحيفة.

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في المقابل، يسعى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لتعزيز الهجوم خاصة مع اقتراب الدولي البرازيلي جابرييل خيسيوس من الرحيل إلى يوفنتوس في الصيف المقبل.

كين أثار الشكوك حول مستقبله مع "السبيرز" بعدما ألمح بالرحيل إذا لم ينافس فريقه بالبطولات خلال الفترة المقبلة.

صاحب الـ26 عامًا والذي يمتلك عقدًا مع توتنهام حتى عام 2024 استطاع أن يحصل على جائزتي هداف الدوري الإنجليزي خلال موسمي (2015 -2016) (2016 - 2017).