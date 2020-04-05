"فقاعة خاصة".. عالم فيروسات يقدم مقترحاً لاستئناف الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- (د ب أ):

يرى عالم فيروسات أن مسابقة دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) من الممكن أن تستأنف في مايو المقبل إذا تم صناعة "فقاعة خاصة" للاعبين.

لكن عالم الفيروسات الكسندر كيكوله أكد أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت مثل هذه "المعاملة التفضيلية" ستكون مقبولة في المجتمع وسط سلسلة من الإجراءات الاحترازية المطبقة في البلاد بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقف النشاط الكروي في ألمانيا منذ منتصف مارس الماضي وحتى 30 ابريل الجاري، حيث تتبقى تسع جولات على نهاية الموسم الحالي من البوندسليجا.

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وتأمل الأندية في استكمال منافسات الموسم الحالي لتجنب خسائر مالية كبيرة قد تصل إلى750 مليون يورو ، أغلبها يتعلق بعائدات البث التليفزيوني.

ويبدو أن هناك توافق للأراء بإمكانية استئناف البوندسليجا فقط في غياب الجماهير ووسط إجراءات صحية مشددة للاعبين، ويرى كيكوله أن هذا الأمر من الممكن حدوثه.

وقال في تصريحات لمحطة "زد دي اف" التليفزيونية "المشكلة من الممكن حلها من خلال علم الفيروسات، لكن فقط إذا تم صناعة فقاعة خاصة للاعبي كرة القدم".

وأشار إلى ضرورة بقاء اللاعبين في حجر صحي متخصص مع إجراء نحو 20 الف فحص من أجل التأكد باستمرار من سلامة اللاعبين.