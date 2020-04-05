"تألق في شبراخيت واكتشفه العشري" .. من هو صاحب أغرب إصابة في توقف "كورونا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد"

تعرض مصطفى الزناري مدافع فريق حرس الحدود إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف بعد خوضه تدريبًا في منزله.

وأعلن اتحاد الكرة ، تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 16 مارس ثم مدها إلى الـ14 من أبريل الجاري ، إجراءً احترازيًا ضد فيروس "كورونا المستجد".

ومنحت الأندية المصرية لاعبيها برامج بدنية لتنفيذها ليتعرض الزناري للإصابة في منزله بعد إلتواء قوي في الركبة في واحدة من أغرب الإصابات في عالم كرة القدم بالنظر إلي المكان الذي تعرض فيه للإصابة فمن هو زناري؟

مصطفي الزناري من مواليد 8 أبريل لعام 1999 ولد بمدينة شبراخيت في الجيزة ، يدرس بكلية الحقوق جامعة طنطا، وهو يشغل مركز قلب الدفاع في فريق حرس الحدود معاراً من طلائع الجيش.

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بدأ ممارسة كرة القدم في بلده "شبراخيت" وذاع صيته هناك حتى انتقل لصفوف ناشئي طلائع الجيش وتردج بين صفوفه حت وصل للفريق الأول وانضم لمنتخب الشباب مواليد 99 أثناء وجوده مع الفريق العسكري.

طلب طارق العشري مدرب حرس الحدود الحصول على خدمات المدافع الشاب مطلع الموسم الجاري ليعيره الجيش لمدة موسم واحد.

تألق الزناري بشكل لافت للنظر هذا الموسم بعد أن قدمه العشري المدافع الدولي الأسبق وحظى الشاب بمتابعة الأهلي الزمالك بالإضافة إلى طلب جينت البلجيكي خضوعه لفترة معايشة .

شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أيضاً كان يضع المدافع في حساباته الفنية بعد مشاركته أساسياً لضمه للقائمة التي كانت من المفترض أن تخوض الأولمبياد - قبل تأجيلها - الصيف القادم.

ويملك حرس الحدود رابع أقوى خط دفاع في الدوري بعد الأهلي والزمالك والاتحاد حيث إنه لم يستقبل سوى 15 هدفاً حتى الأن.